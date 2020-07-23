Песков: «Многодневное голосование показало свою эффективность»

В Кремле не располагают информацией о деталях опроса Центризбиркома о продлении голосования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , предложив обратиться с этим вопросом в ЦИК.

"Мы видели сообщения СМИ, мы не располагаем информацией о деталях этого опроса, который размещался. Наверное, как-то это должны аргументировать в самом ЦИК", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известны ли в Кремле подробности ситуации с размещенным в соцсетях ЦИК, а затем удаленным опросом об отношении граждан к многодневному голосованию.

Он отметил, что закон с поправками о трехдневном голосовании уже принят Госдумой . "Что касается работы, вы знаете, что депутаты завершили работу, они проголосовали этот законопроект. Существуют те, кто высказывает свое отрицательное отношение к нему, но ровно так же есть те, кто поддерживает эту практику, тем более что она показала свою эффективность", — добавил Песков.

"Парламент проголосовал этот законопроект, законопроект прошел через парламент, существует демократическая процедура", — подчеркнул он.

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.