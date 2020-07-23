Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле переадресовали ЦИК вопрос об опросе о многодневном голосовании 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Песков: «Многодневное голосование показало свою эффективность»
Фото: РИА Новости
В Кремле не располагают информацией о деталях опроса Центризбиркома о продлении голосования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предложив обратиться с этим вопросом в ЦИК.
"Мы видели сообщения СМИ, мы не располагаем информацией о деталях этого опроса, который размещался. Наверное, как-то это должны аргументировать в самом ЦИК", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известны ли в Кремле подробности ситуации с размещенным в соцсетях ЦИК, а затем удаленным опросом об отношении граждан к многодневному голосованию.
Он отметил, что закон с поправками о трехдневном голосовании уже принят Госдумой. "Что касается работы, вы знаете, что депутаты завершили работу, они проголосовали этот законопроект. Существуют те, кто высказывает свое отрицательное отношение к нему, но ровно так же есть те, кто поддерживает эту практику, тем более что она показала свою эффективность", — добавил Песков.
"Парламент проголосовал этот законопроект, законопроект прошел через парламент, существует демократическая процедура", — подчеркнул он.
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Последние новости
Ученые: от седых волос можно избавиться естественным путем Ученые: от седых волос можно избавиться естественным путем СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко "Убирайтесь немедленно". США угрожают Европе "Убирайтесь немедленно". США угрожают Европе
Комментарии
Политика , Социология , Дмитрий Песков , Госдума , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Переход Зеленского на русский язык объяснили
Переход Зеленского на русский язык объяснили
В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией
В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией
Видео
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
01:25
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
Армия
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
00:21
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
Общество
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
03:04
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
Происшествия
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
03:20
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение