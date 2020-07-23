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Дягтерев сообщил о выделении дополнительных средств Хабаровскому краю 

Rambler News Service 43 минуты назад
Хабаровский край получит дополнительные 1,3 млрд рублей
Фото: ТАСС
Хабаровский край получит дополнительные 1,3 млрд рублей от правительства на покрытие выпадающих доходов. Об этом сообщил врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
«Как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин. Правительство России выделит дополнительные ₽1.3 миллиарда Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время и рассмотрит наши предложения, которые мы сформулируем в течение ближайшего месяца», — написал Дегтярев.
Ранее Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, пообещал, что правительство будет работать с врио губернатора Хабаровского края Дегтяревым и помогать ему.
«Я вам обещаю, что я позвоню ему (Дегтяреву, — прим. RNS) в ближайшее время и договорюсь о тех мерах поддержки, которые необходимы», — сказал Мишустин.
20 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку Сергея Фургала, ранее занимавшего пост губернатора Хабаровского края, и назначил Дегтярева врио главы региона.
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Комментарии
Политика , Сергей Фургал , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Госдума , Правительство РФ , Хабаровский Край
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