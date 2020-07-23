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«Контакты идут»: Песков об открытии границ 

Алиса Селезнёва 29 минут назад
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, контакты по открытию границ идут, но решения пока не приняты. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», международное сообщение было приостановлено в России 27 марта для борьбы с распространением COVID-19. Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) сообщило о разработке схемы его поэтапного возобновления и назвало шесть городов, из которых в будущем в первую очередь могут быть разрешены вылеты за рубеж.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что открытие границ России будет происходить на принципах взаимности.
«Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства России. Именно правительство и штаб занимается контактами с другими государствами. (…) Как известно, контакты сейчас осуществляются, пока решений не принималось», — пояснил он.
Политика , Видео , Росавиация , Правительство РФ , РИА Новости
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