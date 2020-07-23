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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, контакты по открытию границ идут, но решения пока не приняты. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», международное сообщение было приостановлено в России 27 марта для борьбы с распространением COVID-19. Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) сообщило о разработке схемы его поэтапного возобновления и назвало шесть городов, из которых в будущем в первую очередь могут быть разрешены вылеты за рубеж.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что открытие границ России будет происходить на принципах взаимности.