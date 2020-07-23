Мишустин позвонил Дегтяреву

«Как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин», — сообщил Дегтярёв в ТГ-канале.
По словам Дегтярёва, правительство России выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время и рассмотрит предложения, которые будут сформулированы командой врио губернатора в течение ближайшего месяца.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, реагируя на заявление лидера ЛДПРВладимира Жириновского, в ходе отчета глава правительства РФ Михаил Мишустин пообещал позвонить Дегтярёву.