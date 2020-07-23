Жириновский призвал Россию равняться на США 

Американская система, по словам Жириновского, — залог политического прогресса. В России он предложил оставить консервативную партию (условная «Единая Россия» ) и социал-демократическую (ЛДПР), численность которых должна составлять не менее 200 тысяч человек и 200 активных депутатов каждая. При этом, подчеркнул политик, никто кроме членов указанных партий не должен иметь право выдвигаться кандидатом на выборах.

«И только один президентский срок — 6 лет и всё», — написал Жириновский (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Указанные меры, по его словам, будут способствовать установлению стабильной политической системы в стране, которая избавит Россию от повторения «Хабаровска и Норильска».