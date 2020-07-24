Совфед одобрил закон о многодневном голосовании 

Решение о проведении многодневного голосования может быть принято в течение 10 дней с момента назначения выборов. В этом случае не применяется досрочное голосование и не используются открепительные удостоверения.

Этим же законом устанавливаются ограничения для наблюдателей — они смогут следить за ходом выборов только в своем регионе. По мнению Клишаса, это поможет прекратить практику направления «гастролеров» на голосование, которые не столько выявляют нарушения, сколько придумывают их.