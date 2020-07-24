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Совфед одобрил закон о многодневном голосовании 

Российская Газета и ещё 11 2 часа назад
Совфед одобрил закон о многодневном голосовании
Фото: Российская Газета
«Устанавливается, что по решению избирательной комиссии, организующей выборы, голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней», — сказал, представляя закон, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Решение о проведении многодневного голосования может быть принято в течение 10 дней с момента назначения выборов. В этом случае не применяется досрочное голосование и не используются открепительные удостоверения.
Этим же законом устанавливаются ограничения для наблюдателей — они смогут следить за ходом выборов только в своем регионе. По мнению Клишаса, это поможет прекратить практику направления «гастролеров» на голосование, которые не столько выявляют нарушения, сколько придумывают их.
Новые нормы коснутся избирательных кампаний разных уровней, в том числе — выборов депутатов Госдумы, которые намечены на сентябрь следующего года. Единый день голосования 13 сентября 2020 года пройдет в соответствии с действующей редакцией закона об основных гарантиях избирательных прав.
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Политика , Выборы на Украине , Выборы в Москве , Законопроекты , Андрей Клишас , Госдума , Совет Федерации , Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству
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