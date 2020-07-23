В регионе РФ ужесточили карантин

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 15,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 789,1 тысячи человек, а в Карелии — 1,9 тысячи человек.
Он отметил, что в течение последнего месяца в Карелии число выздоровевших от коронавирусной инфекции стало чаще превышать число заболевших, однако устойчивого снижения заболеваемости не наблюдается.
По этой причине глава региона подписал распоряжение о продлении режима самоизоляции до 9 августа и его ужесточении — снижении числа участников массовых мероприятий с 50 человек до 20 человек и обеспечении изоляции и медицинского наблюдения лиц, вернувшихся в Россию из-за рубежа вывозными рейсами, в случае их приезда в Карелию.