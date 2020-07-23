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В регионе РФ ужесточили карантин

Артём Кульша
38 минут назад
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Режим самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 продлен и ужесточен в Карелии. Об этом глава республики Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В регионе РФ ужесточили карантин
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 15,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 789,1 тысячи человек, а в Карелии — 1,9 тысячи человек.
«Расслабляться пока рано», — заявил вчера Парфенчиков.
Он отметил, что в течение последнего месяца в Карелии число выздоровевших от коронавирусной инфекции стало чаще превышать число заболевших, однако устойчивого снижения заболеваемости не наблюдается.
По этой причине глава региона подписал распоряжение о продлении режима самоизоляции до 9 августа и его ужесточении — снижении числа участников массовых мероприятий с 50 человек до 20 человек и обеспечении изоляции и медицинского наблюдения лиц, вернувшихся в Россию из-за рубежа вывозными рейсами, в случае их приезда в Карелию.
«Это временная мера. Будьте внимательны к своему здоровью, самочувствию родных и близких, особенно пожилого возраста», — добавил Парфенчиков.
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Политика,Общество,Артур Парфенчиков,Республика Карелия,Россия
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