«Сегодня быть тайным агентом спецслужб РФ не преступление»

Правительство Великобритании рассматривает возможность ужесточения законов о безопасности после публикации доклада о «вмешательстве» России, после которого в адрес Даунинг-стрит посыпались обвинения в игнорировании «российской угрозы». Так, согласно британским изданиям, кабмин намерен создать реестр иностранных агентов, наподобие тех, что действуют в США и Австралии. Вместе с тем Лондон настаивает, что доказательств вмешательства России в референдум по Brexit так и не было приведено.

После публикации британского доклада парламентского комитета по разведке о попытках вмешательства России во внутреннюю жизнь Соединенного Королевства премьер-министр Борис Джонсон планирует наделить спецслужбы большим количеством полномочий. Об этом сообщает The Times.

Поводом для изменений стали заявления докладе «Россия» о том, что правительство Великобритании закрывало глаза на деятельность российских спецслужб в стране.

Доклад был опубликован накануне, хотя премьер-министр ознакомился с ним еще в октябре прошлого года. Однако публикация документа неоднократно откладывалась на фоне заявлений оппозиции, что правительство пытается «скрыть» выводы, содержащиеся в докладе.

Авторы исследования заявляют о попытках Кремля повлиять на внутреннюю политику Великобритании в 2014 году, в частности, о вмешательстве в референдум о независимости Шотландии . Вместе с тем в докладе сообщается, что доказательств, что Россия пыталась повлиять на результат референдума по Brexit в 2016 году — нет.

Среди исходящих от Москвы угроз перечисляются дезинформация, кибератаки, россияне, переехавшие в Великобританию и принимающие активное участие в жизни страны, а также пиар-компании. Другим главным посылом доклада стала мысль, что правительство так и не взяло на себя ответственность за решение этих проблем.

В документе критикуются британские спецслужбы за то, что они выбрали «предельно осторожный подход» к проблеме, а правительство «напрямую избежало» расследований о «вмешательстве» России во внутреннюю жизнь страны.

Так, в докладе приводятся слова бывшего главы MI5 Эндрю Паркера , который утверждает, что иностранные агенты могут безнаказанно действовать на территории Великобритании из-за устаревших законов о безопасности. Согласно действующему законодательству, граждане других стран не подвергаются преследованию, если только они не получили или передали государственную тайну.

«Сегодня быть тайным агентом российских спецслужб в Великобритании не является преступлением — заявил он. — Если вы не приобретете разрушительные секреты и не передаете их своим хозяевам».

Закон о государственной тайне во многом основан на положениях, введенных еще во время Первой мировой войны — в докладе его называют «пыльным и в значительной степени неэффективным».

Помимо этого, в тексте документа сообщается, что сменявшие друг друга правительства приветствовали российских олигархов и их деньги «с распростертыми объятиями», что делает из российского влияния «новую норму». Говоря о денежных потоках из России в Великобританию, авторы доклада называют Лондон «прачечной» российских олигархов.

«Деньги также были вложены в расширение патронажа и усиление влияния на широкую сферу британского истеблишмента — пиар-компании, благотворительные организации, политические интересы, академические и культурные учреждения были бенефициарами российских денег, способствуя процессу «отмывания репутации», — говорится в докладе.

Тезисы, изложенные в докладе, были подхвачены британской оппозицией.

«Что мы можем сказать, тем не менее, с 2014 года — и отчет это подтверждает — правительство просто не предприняло никаких действий. Оно не предприняло никаких действий отчасти потому, что не хотело на это смотреть, но также из-за хронической неудачи стратегического руководства. Не было ни одного министра, ни одного правительственного департамента, отвечающего за защиту нашей демократии и нашего демократического дискурса, и это совершенно точно должно измениться», — цитирует The Times депутата от Лейбористской партии Ника Томас-Смондса.

Накануне, после публикации доклада в парламенте Великобритании состоялись ожесточенные дебаты по вопросу работы спецслужб и ошибок, которые допускало правительство в этом направлении.

В правительстве также отказались от инициативы проведения расследования потенциального влияния России на референдум 2016 года о выходе Великобритании из Евросоюза , так как доказательств, подтверждающих этот факт, не было приведено. Конечно, правительству евроскептиков во главе с Борисом Джонсоном, который упорно действует в направлении полного вывода страны из ЕС, совсем не на руку каким бы то ни было образом поднимать подобные вопросы на поверхность.

«Люди в этой стране проголосовали за Brexit не из-за давления России, а потому что они хотели вернуть себе контроль», — сказал Джонсон.

И хотя Даунинг-стрит заявил, что доказательств успешного вмешательства в референдум по Brexit так и не были приведены, правительство, тем не менее, планирует продвигать новое законодательство по борьбе со шпионажем.

На Даунинг-стрит уже подтвердили, что Великобритания запустит собственный реестр иностранных агентов наподобие тех, что действуют в США или Австралии — там лица, представляющие интересы иностранных держав, должны регистрироваться в министерстве юстиции и представлять периодически отчеты о своей деятельности.

Тех, кто не будет соблюдать требования, ждет депортация или же тюремное заключение. Министр транспорта Грант Шаппс рассказал Sky News, что эта мера станет первым шагом в борьбе со шпионажем.

Вместе с тем, как сообщает «Би-би-си», конкретного законопроекта в этом направлении пока нет.