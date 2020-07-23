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Хабаровские власти продлили выплаты медперсоналу 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Хабаровские власти продлили выплаты медперсоналу
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что решено продлить выплаты из бюджета региона всему медперсоналу, работающему с зараженными коронавирусом и не вошедшему в федеральный список.
"Приняли решение продлить меру краевой поддержки всему медперсоналу, который не вошел в основой перечень поддержки федеральной на июль и август, из краевого бюджета все получат выплаты в срок. На сегодня у нас долгов нет", — сказал он журналистам.
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Политика , Михаил Дегтярев , РИА Новости , Хабаровск , Хабаровский Край
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