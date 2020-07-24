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Захарова высмеяла просьбу Зеленского расшифровать минские соглашения 

Lenta.ru и ещё 27 40 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла просьбу президента Украины Владимира Зеленского расшифровать минские соглашения. Ее слова прозвучали в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.
«Я считаю, что когда человек признается, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность. Теперь становится очевидным, почему последние годы уже при Зеленском все это буксует: просто он не понимал, что там написано», — пошутила Захарова.
Она также отметила, что российское внешнеполитическое ведомство готово помочь украинскому лидеру с расшифровкой документа. Дипломат подчеркнула, что речь идет не о международной признанности минского договора, а о жизнях людей, которые уже несколько лет ждут реализации подписанных пунктов.
Ранее Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить. Он также уточнил, что в офисе президента Украины обсуждают вопрос о прекращении огня в Донбассе.
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Политика , Видео , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Владимир Соловьев , МИД
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