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Дегтярёв предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае 

RT на русском 1 час назад
Дегтярёв предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае
Фото: RT на русском
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для жителей региона. Об этом сообщило РИА Новости.
Участники совещания по вопросам ЖКХ сообщили Дегтярёву о том, что у ресурсоснабжающей организации образовалась большая задолженность за газ из-за долгов населения.
«Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих… Нам здесь надо подумать, обратиться за дополнительной дотацией… Людей волнуют цены», — сказал врио главы региона.
Дегтярёв сообщил, что в 2018 году Хабаровский край находился на 72 месте из 85 по доле расходов населения за жилищно-коммунальные услуги.
По его словам, нужно «попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования».
При этом министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин заявил журналистам, что власти намерены рассмотреть возможность снижения тарифов для малообеспеченных граждан.
Ранее Дегтярёв заявил, что планирует обсуждать с общественностью вопросы реализации национальных проектов, адресных программ и бюджета.
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Политика , Михаил Дегтярев , Хабаровский Край
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