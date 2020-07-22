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Премьер Греции позвонил Путину 

Вероника Полынина и ещё 1 19 минут назад
Премьер Греции позвонил Путину
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, сообщается на сайте Кремля.
Разговор состоялся по инициативе греческой стороны. В ходе беседы Путин и Мицотакис предметно обсудили российско-греческое сотрудничество в различных областях.
«Отмечена необходимость активизации работы Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству с акцентом на расширение договорно-правовой базы двусторонних отношений», — говорится в сообщении.
Стороны уделили внимание обсуждению запланированного на 2021 год перекрестного Года истории, а также подробно остановились на ситуации с изменением статуса храма Святой Софии в Стамбуле.
«Подчеркнуто исключительное культурное, историческое и духовное значение этого уникального объекта всемирного наследия. Отмечена важность его сохранения в качестве общечеловеческого достояния, символа мира и согласия», — указали в пресс-службе Кремля.
Кроме того, Путин и Мицотакис затронули ряд вопросов региональной повестки, в том числе урегулирование в Ливии и обстановку в Восточном Средиземноморье.
Как писал «Рамблер», собор Святой Софии был построен в VI веке как христианский храм, в 1453-1934 годах собор функционировал как мечеть. 10 июля власти Турции отменили решение 1934 года, благодаря которому храм получил статус музея. Мусульманские богослужения в Святой Софии начнутся с 24 июля.
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Политика , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Греция
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