Премьер Греции позвонил Путину 

Разговор состоялся по инициативе греческой стороны. В ходе беседы Путин и Мицотакис предметно обсудили российско-греческое сотрудничество в различных областях.

«Отмечена необходимость активизации работы Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству с акцентом на расширение договорно-правовой базы двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Стороны уделили внимание обсуждению запланированного на 2021 год перекрестного Года истории, а также подробно остановились на ситуации с изменением статуса храма Святой Софии в Стамбуле.

«Подчеркнуто исключительное культурное, историческое и духовное значение этого уникального объекта всемирного наследия. Отмечена важность его сохранения в качестве общечеловеческого достояния, символа мира и согласия», — указали в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Путин и Мицотакис затронули ряд вопросов региональной повестки, в том числе урегулирование в Ливии и обстановку в Восточном Средиземноморье.

Как писал «Рамблер», собор Святой Софии был построен в VI веке как христианский храм, в 1453-1934 годах собор функционировал как мечеть. 10 июля власти Турции отменили решение 1934 года, благодаря которому храм получил статус музея. Мусульманские богослужения в Святой Софии начнутся с 24 июля.