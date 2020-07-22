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Россия направила ноту в Госдеп после нападения полиции на журналистов 

РИА Новости 2 часа назад
Россия направила ноту США
Фото: РИА Новости
Посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с нападением полиции на съемочную группу Первого канала, заявил посол Анатолий Антонов.
Инцидент произошел при освещении протестов в Портленде. Журналисты снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
"Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах. Напомнили, что до сих пор нами не получен ответ на предыдущую ноту от 31 мая, касавшуюся нападения полиции на Михаила Тургиева из РИА Новости в Миннеаполисе", — говорится в заявлении Антонова на странице дипмиссии в Facebook.
По его словам, посольство будет добиваться, чтобы инцидент в Портленде учли правозащитные организации, отслеживающие нарушения прав работников СМИ.
Представитель МИД Мария Захарова заявила, что ведомство вынуждено обратиться в международные организации, чтобы защитить права и свободы сотрудников прессы.
Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал расследовать любые случаи притеснения журналистов со стороны правоохранительных органов или протестующих.
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Политика , Мария Захарова , Анатолий Антонов , Стефан Дюжаррик , МИД , ООН , Госдеп США , МВД , РИА Новости , США
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