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Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за нападения на российских журналистов 

ТАСС и ещё 1 26 минут назад
Россия направила США ноту протеста
Фото: ТАСС
Российское посольство направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с нападением на журналистов Первого канала в Портленде — посол Антонов.
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Политика , Африка , Госдеп США
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