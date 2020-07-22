Россия направила США ноту протеста

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Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за нападения на российских журналистов
ТАСС
и
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26 минут назад
Фото:
ТАСС
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Российское посольство направило в
Госдепартамент
ноту протеста в связи с нападением на журналистов Первого канала в Портленде — посол Антонов.
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