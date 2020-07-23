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В Госдуму внесён законопроект о продлении «дачной амнистии» 

RT на русском и ещё 5 55 минут назад
Депутаты обрадовали дачников
Фото: Natalia Shakhanova globallookpress.com
Парламентарии внесли в Госдуму законопроект о продлении «дачной амнистии» ещё на пять лет, сообщает пресс-служба комитета ГД по госстроительству и законодательству.
«Сегодня в Государственную думу внесён законопроект, которым предлагается продлить положения дачной амнистии на пять лет — до 1 марта 2026 года», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отметил один из авторов инициативы, глава комитета Павел Крашенинников, «дачная амнистия» действует уже почти 14 лет и за это время позволила гражданам в упрощённом порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости.
Осенью в России вступили в силу налоговые льготы для дачников. Согласно им, владельцы садовых или огородных участков, не состоящие в товариществах, освобождаются от налогов на прибыль.
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Политика , Строительство , Законопроекты , Амнистия , Павел Крашенинников , Госдума , Конституционный комитет Госдумы , РИА Новости
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