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Кадыров пообещал «включить все санкции» против Помпео 

Свободная пресса и ещё 8 14 минут назад
Кадыров вводит все доступные санкции против Помпео
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров завил о введении всех доступных ему санкций против госсекретаря США Майка Помпео. Так он решил ответить на те ограничения, которые Госдепартамент Соединенных Штатов ввел против него, его жены и дочерей. Напомним, Кадырова включили в черный список, в частности, запретив ему въезд в страну. Причиной этому Вашингтон назвал грубые нарушения прав человека, среди которых отметили «пытки и внесудебные казни».
Сразу после этого Рамзан Кадыров обратился к Помпео, пригласив его в Чечню.
«Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает», — сказал тогда Кадыров.
Однако накануне он отменил свое приглашение. Об этом политик заявил во время совещания в регионе.
«Все, отменяю приглашение и объявляю включить все санкции (против Помпео. — Авт.), которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня», — сказал Кадыров.
Кроме того он выразил удивление тому факту, что ограничения ввели не только против него, но и против его жены, «которая не лезет в политику» и дочерей.
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Комментарии 23
Политика , Санкции США , Рамзан Кадыров , США , Чеченская Республика
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