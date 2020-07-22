Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва и Рейкьявик обсудили тему Арктики 

ИА Regnum 1 час назад
Москва и Рейкьявик обсудили тему Арктики
Фото: ТАСС
Вопросы взаимодействия России и Исландии в Арктическом совете обсуждались на двусторонних переговорах в Москве 22 июля, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Переговоры состоялись между заместителем российского министра иностранных дел Владимиром Титовым и послом Исландии в РФ Берглинд Асгейрсдоттир.
Встреча состоялась в связи с завершением работы Асгейрсдоттир в России и с её предстоящим отъездом в Исландию.
«Состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, взаимодействию в Арктическом совете — прежде всего в контексте текущего председательства Исландии в АС в 2019—2021 гг. и предстоящего в 2021—2023 гг. РФ», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июля представитель Исландии призвал объединиться против России и Китая в борьбе за Арктику.
Видео дня. Шокирующие подробности самого громкого развод года
ИА Regnum: последние новости
Людям по живому резанули, задержали Фургала: врио главы Хабаровского края Людям по живому резанули, задержали Фургала: врио главы Хабаровского края Жириновский: Фургал собирался писать заявление «по собственному желанию» Жириновский: Фургал собирался писать заявление «по собственному желанию» Дегятрев: если Фургала оправдают — конкурировать с ним не буду Дегятрев: если Фургала оправдают — конкурировать с ним не буду
Политика , Владимир Титов , Исландия , Москва , Рейкьявик
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
«Выгнали с позором за извращения»
«Выгнали с позором за извращения»
Сирия захватила американский «Черный шершень»
Сирия захватила американский «Черный шершень»
Видео
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
00:51
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Происшествия Новости Москвы
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
01:05
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
01:32
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
Криминал Происшествия
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
01:36
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
00:34
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
00:22
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
Волочкова пришла в суд в шубе
00:35
Волочкова пришла в суд в шубе
Шоу-бизнес
В центре Киева прогремели взрывы
00:07
В центре Киева прогремели взрывы
Происшествия
В РФ впервые выявили повторное заражение коронавирусом
00:57
В РФ впервые выявили повторное заражение коронавирусом
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение