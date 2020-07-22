Володин: ГД завершила разбор законодательных завалов

Госдума завершила разбор законодательных завалов, осталось 1,5% от инициатив, накопившихся с 1993 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

С начала 2020 года рассмотрели 621 законопроект, принято 312. На сегодняшний день в думском портфеле остались 1185 законодательных инициатив. Из них 1155 — это законопроекты, внесенные на рассмотрение за прошедшие четыре года.