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Володин: Госдума завершила разбор законодательных завалов 

ИА Regnum 43 минуты назад
Володин: ГД завершила разбор законодательных завалов
Фото: РИА Новости
Госдума завершила разбор законодательных завалов, осталось 1,5% от инициатив, накопившихся с 1993 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.
С начала 2020 года рассмотрели 621 законопроект, принято 312. На сегодняшний день в думском портфеле остались 1185 законодательных инициатив. Из них 1155 — это законопроекты, внесенные на рассмотрение за прошедшие четыре года.
«Мы с вами фактически завершили разбор законодательных завалов. От прошлых созывов осталось 30 законопроектов. Это всего 1,5%. Мы начинали с 2020 законопроектов», — заявил Володин.
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Политика , Госдума , ИА REGNUM
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