Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дерипаска сравнил курс Путина с курсом Рузвельта 

РИА Новости и ещё 1 24 минуты назад
Дерипаска сравнил курс Путина с курсом Рузвельта
Фото: РИА Новости
Миллиардер Олег Дерипаска считает, что поддержка россиянами поправок в конституцию, не что иное, как принятие гражданами курса властей страны и сравнил его с программой Франклина Рузвельта New Deal ("Новый курс"), которая вывела экономику США из Великой депрессии в 1930-е годы.
"Результаты референдума, которые либеральные круги так легко называют обнулением, на самом деле, как мне представляется, есть не что иное, как принятие большинством российского общества нового 16-летнего договора, как программа NEW DEAL — новый договор, с которым пришел Рузвельт в 30-е, и который вывел Америку из депрессии, превратив ее в великую и процветающую экономику для всех", — пишет Дерипаска в своем телеграм-канале.
"Наш референдум подчеркнул готовность нашего населения дать шанс всей управляющей техноструктуре России (не только президенту), а это почти 1000 руководителей, принимающих стратегические решения для всей страны с целью обеспечения страной экономики среднего достатка", — отметил миллиардер.
По его словам, "это значит увеличение дохода 60% населения страны, который сегодня составляет менее 5 тысяч евро в год (по данным госстатистики — менее 360 тысяч рублей), до минимального годового уровня дохода в 15 тысяч евро к концу 16-летнего периода".
"И, безусловно, эта ответственность лежит не только на президенте, но и на всех руководителях, включая руководителей частных и госкомпаний, членов правительства и глав регионов", — пишет Дерипаска.
С инициативой внести поправки в конституцию выступил глава государства Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Голосование по поправкам в основной закон РФ проходило с 25 июня по 1 июля, они были поддержаны и вступили в силу 4 июля.
Видео дня. Шокирующие подробности самого громкого развод года
Последние новости
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Комментарии 2
Политика , Олег Дерипаска , Франклин Рузвельт , Владимир Путин , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Сирия захватила американский «Черный шершень»
Сирия захватила американский «Черный шершень»
Видео
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
01:36
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
00:34
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
00:22
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
В Москве автомобиль после ДТП влетел в пешеходов и попал на видео
00:09
В Москве автомобиль после ДТП влетел в пешеходов и попал на видео
Ссора жениха и невесты перед ее убийством попала на видео
00:28
Ссора жениха и невесты перед ее убийством попала на видео
Происшествия Криминал
Перестрелка на похоронах в Чикаго попала на видео
00:56
Перестрелка на похоронах в Чикаго попала на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержанного «бутовского маньяка»
00:17
Опубликовано видео задержанного «бутовского маньяка»
Происшествия Новости Москвы
Пролетевшая над головой полицейского пуля террориста попала на видео
00:30
Пролетевшая над головой полицейского пуля террориста попала на видео
Происшествия Украина
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
00:41
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
Политика
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
01:32
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение