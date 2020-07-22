Почему англосаксы вдруг ополчились против России и Китая?

Yahoo News Japan (Япония) рассуждает, почему США и рассуждает, почему Великобритания Канада как по команде набросились на Россию Китай , изо всех сил пытаясь уличить их в киберпреступлениях. При этом приписываемые им хакерские атаки до сих пор не подтверждены. А теперь заговорили о попытке России украсть информацию о создании вакцины.

Хакерская атака на секретные документы о переговорах по установлению Зоны свободной торговли между США и Великобританией

«Лондонский глашатай» министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб 16 июля вдруг намекнул на то, что, оказывается, во время прошлогодних всеобщих выборов в Англии Россия с помощью хакерской атаки похитила секретные документы о переговорах между Лондоном и Вашингтоном о создании Зоны свободной торговли (FTA) и организовала их утечку.

Однако дело было совсем по-другому. Ведь этими секретными документами размахивал над головой тогдашний лидер основной партии оппозиции — лейбористской — Джереми Корбин . При этом именно он раскрыл информацию о том, что американская сторона требовала полного доступа к британской национальной системе здравоохранения (NHS), и нападал на премьера Джонсона с криками о том, что «наша система здравоохранения американцам не продается».

Примечательно, что в тот же день 16 июля три страны англосаксонского мира — Великобритания, США и Канада — как по команде выступили с заявлениями о том, что Россия использует свои спецслужбы для хакерских атак на западные органы здравоохранения, университеты и фармацевтические компании с целью добычи информации о последних исследованиях в области создания антикоронавирусной вакцины. Не обошлось и без многозначительных призывов к международному сообществу насчет «проявления максимальной бдительности против российских поползновений».

Однако фактом остается то, что в настоящее время в мире разрабатывается более 155 различных видов такой вакцины. 23 из них уже проходят клинические испытания. Что касается Китая, то власти этой страны только что, 25 июня, сертифицировали одну из таких вакцин, созданную китайской фармацевтической компанией CanSino Biologics. Относительно России известно, что при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) оксфордская фармацевтическая компания AstraZeneca (в которой, кстати, участвуют, помимо Великобритании, и Китай с Австралией) сама договорилась с российской фирмой «Р-Фарм» о производстве вакцины и уже передала ей все наработки.

Вывод напрашивается один: «англосаксонский союз», ведущими членами которого являются Великобритания и США, вдруг как по команде включил режим «полномасштабной кибервойны» с Китаем и Россией.

Британское правительство активно участвует в планах по «окружению» Китая и России

Все тот же министр иностранных дел Великобритании Рааб патетически восклицает:

«Мы не можем смириться с тем, что разведывательные службы России работают по тем специалистам и ученым, которые отдают все свои силы созданию новых противовирусных вакцин!»

И продолжает: «Спецслужбы России в своих действиях преследуют корыстные узконациональные интересы, тогда как Англия союзные ей государства прикладывают максимум усилий к тому, чтобы защитить все человечество от пандемии коронавируса. Великобритания продолжит активное противодействие этим людям, и совместно с нашими союзниками будет добиваться привлечения их к ответственности».

6 июля нынешнего года Лондон неожиданно вытаскивает из небытия давнишний «закон адвоката Сергея Магнитского », давным-давно погибшего при невыясненных обстоятельствах в российской тюрьме, и объявляет в привязке к нему широкомасштабные санкции против российских официальных лиц, якобы имевших к нему отношение, отказывая им в праве посещения Британии и замораживая их активы. Под них попало 25 российских граждан (кроме этого, санкции затронули 20 граждан Саудовской Аравии, двух граждан Мьянмы и две северокорейские организации).

А 14 июля министр объявил о принятом правительством решении запретить китайской компании «Хуавэй» до 2027 года участвовать в развертывании британских сетей 5G. Это вопрос рассматривался Уайт-Холлом с января нынешнего года, и все-таки возобладало явно политизированное решение.

Хакерская группа Cozy Bear, якобы гоняющаяся за секретами антивирусной вакцины

В британском Центре национальной кибербезопасности (NCSC) и в американском Агентстве национальной безопасности (NSA) не устают утверждать, что Россия в настоящее время задействует целый ряд хакерских групп, связанных Федеральной службой безопасности (ФСБ). К их числу относят APT29, Cozy Bear, The Dukes и ряд других.

Считается, что эти группы охотятся за секретной политической, экономической и научно-технической информацией, имея среди своих целей правительственные организации западных стран, их МИДы, «мозговые центры», медицинские организации и сферу энергетики. С начала нынешнего года в число их приоритетов вошли научные и фармацевтические организации, занимающиеся разработкой вакцины против коронавируса.

Обычными инструментами, используемыми такими группами, являются вредоносные программы («вредоносы») типа WellMess и WellMail. Однако до сих пор не доказано, что, например, группа APT29 связана с этими программами. Тем не менее эту группу обвиняют в том, что во время президентских выборов в США в 2016 году она похитила из электронной почты штаба демократической партии более 20 000 писем. Это была якобы несекретная сеть, неиспользуемая для связи с Белым домом и госдепартаментом . Считается, что в период с 2013 по 2019 года группа APT29 активно работала по МИДам трех крупных стран Западной Европы, а также по посольствам США в странах ЕС

Китай тоже осуществляет кибератаки с целью добычи информации по коронавирусу

Кибератаки хакерских групп имеют своей целью не только получение несанкционированного доступа к закрытой информации, но и внесение вредоносных элементов и вирусов в действующие компьютерные сети. Так произошло, например, в приведенном выше случае с сетью штаба демократической партии США, когда зараженными оказались более 1000 компьютеров.

В апреле нынешнего года высокопоставленный представитель американской администрации в интервью CNN обвинил китайские власти в том, что «китайские спецслужбы и незаконные группировки осуществляют кибератаки на американские учреждения, стремясь получить доступ к американским исследованиям по коронавирусу».