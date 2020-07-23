Отчуждение территории РФ признали экстремизмом 

Отчуждение части территорий России теперь считается экстремизмом. Такую поправку для закона «О противодействии экстремистской деятельности» приняла Госдума

«Нарушения территориальной целостности нашей страны, в том числе отчуждение части территории, будут квалифицироваться как экстремистская деятельность», — говорится на сайте Госдумы.

До нововведений экстремизмом считали только нарушение целостности.

Закон должен защитить целостность и суверенитет России. Для этого также улучшат Уголовный кодекс России. После принятия поправок в УК РФ за призывы против целостности территорий страны будут грозить штрафы до 60 тысяч для граждан и до 300 тысяч для юрлиц. За отчуждение территорий наказание будет более суровым. Граждане могут получить сроки от шести до 10 лет лишения свободы.