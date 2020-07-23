Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отчуждение территории РФ признали экстремизмом 

Ura.Ru и ещё 2 41 минуту назад
Отчуждение территории РФ признали экстремизмом
Фото: © URA.RU
Отчуждение части территорий России теперь считается экстремизмом. Такую поправку для закона «О противодействии экстремистской деятельности» приняла Госдума.
«Нарушения территориальной целостности нашей страны, в том числе отчуждение части территории, будут квалифицироваться как экстремистская деятельность», — говорится на сайте Госдумы.
До нововведений экстремизмом считали только нарушение целостности.
Закон должен защитить целостность и суверенитет России. Для этого также улучшат Уголовный кодекс России. После принятия поправок в УК РФ за призывы против целостности территорий страны будут грозить штрафы до 60 тысяч для граждан и до 300 тысяч для юрлиц. За отчуждение территорий наказание будет более суровым. Граждане могут получить сроки от шести до 10 лет лишения свободы.
Видео дня. Шокирующие подробности самого громкого развод года
Ura.Ru: последние новости
Полиция в США напала на журналистов «Первого канала» Полиция в США напала на журналистов «Первого канала» Милонов: Зеленского не спасет от Кадырова бегство в Антарктиду Милонов: Зеленского не спасет от Кадырова бегство в Антарктиду Мог ли Трутнев предлагать кандидатов на место Фургала. Объяснение Кремля Мог ли Трутнев предлагать кандидатов на место Фургала. Объяснение Кремля
Политика , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
«Выгнали с позором за извращения»
«Выгнали с позором за извращения»
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Видео
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
00:51
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Происшествия Новости Москвы
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
01:05
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
01:32
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
Криминал Происшествия
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
01:36
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
00:34
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
Задержан возможный убийца главы ДНР Захарченко
03:26
Задержан возможный убийца главы ДНР Захарченко
В мире Происшествия
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
00:22
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
Украинские СМИ: Киев признал независимость ДНР и ЛНР
00:21
Украинские СМИ: Киев признал независимость ДНР и ЛНР
В мире Украина
Волочковой вынесли приговор за поездку в монастырь
00:35
Волочковой вынесли приговор за поездку в монастырь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение