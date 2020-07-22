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Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности 

Агентство «Москва» и ещё 2 2 часа назад
Отчуждение территории РФ признали экстремизмом
Фото: РИА Новости
Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности. Соответствующее решение было принято в ходе заседания нижней палаты парламента.
Согласно принятому закону, нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы России с сопредельными государствами, признается экстремизмом.
Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента был внесен председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.
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Политика , Павел Крашенинников , Андрей Клишас , Госдума , Совет Федерации , Конституционный комитет Госдумы
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