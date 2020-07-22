Отчуждение территории РФ признали экстремизмом

Все новости на карте

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности. Соответствующее решение было принято в ходе заседания нижней палаты парламента.

Согласно принятому закону, нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы России с сопредельными государствами, признается экстремизмом.