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Мишустин объяснил отсутствие у него маски 

Российская Газета 1 час назад
Мишустин объяснил отсутствие у него маски
Фото: ТАСС
Премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что не носит маску оттого, что у него есть антитела к коронавирусу.
22 июля Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что не все министры, которые пришли в парламент слушать отчет, надели маски, и предложил и главе правительства тоже ее надеть.
"Хотел бы еще сказать по поводу масок: все-таки мы очень аккуратно стараемся следовать рекомендациям Роспотребнадзора", — ответил Мишустин.
Премьер разъяснил, что "если тестироваться регулярно иммунно-ферментным анализом, то есть когда вы видите, есть у вас иммуноглобулин G, который у меня обнаружен, то в принципе ни одного случая в мире заражения не произошло".
"Я очень стараюсь не заразить ни одного депутата Госдумы", — заверил председатель правительства.
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Политика , Владимир Жириновский , Михаил Мишустин , Госдума , ЛДПР , Роспотребнадзор
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