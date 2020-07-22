Мишустин объяснил отсутствие у него маски 

Премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что не носит маску оттого, что у него есть антитела к коронавирусу.

22 июля Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что не все министры, которые пришли в парламент слушать отчет, надели маски, и предложил и главе правительства тоже ее надеть.

"Хотел бы еще сказать по поводу масок: все-таки мы очень аккуратно стараемся следовать рекомендациям Роспотребнадзора", — ответил Мишустин.

Премьер разъяснил, что "если тестироваться регулярно иммунно-ферментным анализом, то есть когда вы видите, есть у вас иммуноглобулин G, который у меня обнаружен, то в принципе ни одного случая в мире заражения не произошло".