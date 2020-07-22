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Мишустин пообещал Дегтяреву помощь 

Мария Иванова и ещё 9 34 минуты назад
Мишустин обещал помочь Дегтяреву
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство поможет исполняющему обязанности хабаровского губернатора Михаилу Дегтяреву. Об этом сообщает ТАСС.
Во время отчета в Госдуме Мишустин пообещал позвонить Дегтяреву в ближайшее время и договориться о мерах поддержки, которые необходимы региону.
«На сегодняшний день абсолютно очевидно, что правительство будет ему [Дегтяреву — прим.ред.] помогать», — заявил премьер.
По его словам, помощь, в частности, окажет полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Как сообщал «Рамблер», Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста губернатора Сергея Фургала. Оба они члены ЛДПР.
Фургал возглавлял регион с 2018 года, а в июле 2020-го его задержали. В Следственном комитете сообщили, что он подозревается в организации убийств и покушений на убийства бизнесменов в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Фургала доставили в Москву и арестовали до 9 сентября, президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Все обвинения Фургал отвергает.
Комментарии 2
Политика , Михаил Дегтярев , Юрий Трутнев , Сергей Фургал , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Госдума , ЛДПР , СКР
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