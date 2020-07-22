В Чечне отреагировали на санкции США против Кадырова

В записи указано, что ДУМ возмущено таким решением и считает, что ограничительные меры «введены против Ислама и чеченского народа в целом». В организации также задались вопросом, «где были все эти политические деятели США », когда «нарушались все писанные и неписаные права жителей ЧР», а также «когда вся республика лежала в руинах».

«Однако мы точно знаем, все эти лжедемократы поддерживали террористов, которые бесчинствовали на чеченской земле <…> США мы не позволим лживые высказывания в адрес нашего Лидера Рамзана Ахматовича Кадырова! И объявляем Госдеп США террористической организацией № 1», — заключили в ДУМ.

Ранее глава Чечни ответил фотографией с ручными пулеметами на заявление госсекретаря США Майка Помпео о внесении его в черный список. Опубликованный снимок Кадыров сопроводил подписью: «Помпео, мы принимаем бой».

Кадыров также предложил ввести санкции не только против его жены и двух дочерей, но и 12 других его детей. По словам Кадырова, тот факт, что его жена и дети были включены в черный список наряду с ним, демонстрирует «истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов».

20 июля Помпео обвинил Кадырова в нарушении прав человека в республике. Госдепартамента США заявил о введении ограничений в отношении главы Чечни — в частности, ему запретят въезд на территорию страны.