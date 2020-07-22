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В Чечне объявили Госдеп США террористической организацией №1 

Lenta.ru 54 минуты назад
В Чечне отреагировали на санкции США против Кадырова
Фото: РИА Новости
Духовное управление мусульман (ДУМ) Чеченской республики объявило Государственный департамент США террористической организацией после американских санкций, введенных в отношении главы региона Рамзана Кадырова и членов его семьи. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном на странице организации в Instagram.
В записи указано, что ДУМ возмущено таким решением и считает, что ограничительные меры «введены против Ислама и чеченского народа в целом». В организации также задались вопросом, «где были все эти политические деятели США», когда «нарушались все писанные и неписаные права жителей ЧР», а также «когда вся республика лежала в руинах».
«Однако мы точно знаем, все эти лжедемократы поддерживали террористов, которые бесчинствовали на чеченской земле <…> США мы не позволим лживые высказывания в адрес нашего Лидера Рамзана Ахматовича Кадырова! И объявляем Госдеп США террористической организацией № 1», — заключили в ДУМ.
Ранее глава Чечни ответил фотографией с ручными пулеметами на заявление госсекретаря США Майка Помпео о внесении его в черный список. Опубликованный снимок Кадыров сопроводил подписью: «Помпео, мы принимаем бой».
Кадыров также предложил ввести санкции не только против его жены и двух дочерей, но и 12 других его детей. По словам Кадырова, тот факт, что его жена и дети были включены в черный список наряду с ним, демонстрирует «истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов».
20 июля Помпео обвинил Кадырова в нарушении прав человека в республике. Госдепартамента США заявил о введении ограничений в отношении главы Чечни — в частности, ему запретят въезд на территорию страны.
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Политика , Рамзан Кадыров , Госдеп США , США , Чеченская Республика
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