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Мишустин анонсировал нацпроект по внутреннему туризму 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 1 час назад
Мишустин анонсировал новый нацпроект
Фото: ТАСС
Национальный проект по развитию внутреннего туризма будет представлен осенью, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Туризм, о чем вы сказали, — это очень важное направление. Я считаю, что национальный проект «Туризм» — это ответ на те вызовы, которые на сегодняшний день в том числе поставила пандемия. И мы уже на сегодняшний день получили одобрение президента, разрабатываем соответствующие меры этого проекта и осенью представим его всем», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».
«Ну и открыть свою страну для себя в этом смысле будет здорово, потому что, я серьезно говорю, потому что есть замечательные места, курорты. Нужна инфраструктура хорошая, нужны инвестиции от частных инвесторов, ну и, конечно, недорогие билеты, для того чтобы любыми видами транспорта добираться до этих мест», — добавил он.
Мишустин добавил, что лучше создавать условия для отдыха россиян в своей стране, чем искусственно закрывать границы.
«Лучше создать условия для отдыха в своей стране, чем закрывать искусственно границы. Необходимы инвестиции соответствующие в инфраструктуру, в дороги, в коммуникации, для того чтобы газ, вода, все необходимое было для комфортного провождения, так или иначе, отдыха», — сообщил Мишустин.
Премьер надеется на то, что благодаря этим усилиям людям будет предоставлена возможность выбирать, где отдыхать.
«Я надеюсь, что они выберут Россию», — добавил он.
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