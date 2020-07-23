В Кремле не знали о желании Фургала написать заявление об отставке

Все новости на карте

«Нет, об этих планах не было известно», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

22 июля лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления в Госдуме заявил, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края. По словам Жириновского, он отговорил Фургала это делать.

Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия.

В начале июля Фургал был задержан в рамках расследования дела об организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах.