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В Кремле прокомментировали заявление Жириновского по отставке Фургала 

RT на русском и ещё 26 26 минут назад
В Кремле не знали о желании Фургала написать заявление об отставке
Фото: РИА Новости
В Кремле не было известно о планах Сергея Фургала написать заявление об отставке с поста губернатора Хабаровского края по собственному желанию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, об этих планах не было известно», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
22 июля лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления в Госдуме заявил, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края. По словам Жириновского, он отговорил Фургала это делать.
Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия.
В начале июля Фургал был задержан в рамках расследования дела об организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах.
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Политика , Криминал , Происшествия , Дмитрий Песков , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , Владимир Путин , Госдума , ЛДПР , Хабаровский Край
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