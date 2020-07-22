Жириновский: «Фургал хотел уйти в отставку до ареста»

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан за несколько дней до того, как уйти в отставку по собственному желанию. Об этом, как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, заявил депутат Государственной думы Владимир Жириновский.
9 июля, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство, этапирован в Москву и заключен под стражу. Позавчера президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в качестве губернатора Хабаровского края.
«Он (Фургал. — Прим. ред.) летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил (написать заявление об отставке. — Прим. ред.) по собственному желанию», — заявил Жириновский сегодня в ходе выступления в Госдуме.
Он сообщил, что Фургал намеревался приехать в столицу во вторник 14 июля. Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) задался вопросом, с какой целью Фургал был арестован в четверг 9 июля, и сам же ответил, что кто-то таким образом захотел продемонстрировать свои мускулы.