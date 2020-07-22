«Неправда»: Мишустин о невыплате надбавок врачам

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«Эти эксперты не базируют свои знания на фактах и на том, что есть на самом деле. Поверьте, что мы мониторим внимательнейшим образом доплаты врачам. Неправда это, в этом я абсолютно уверен», — передает РИА «Новости» ответ Мишустина на вопрос одного из депутатов о том, что не все врачи получают доплаты за работу с коронавирусными пациентами.

Мишустин попросил сообщать ему, если такие факты вдруг появятся.