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Мишустин рассказал, как потерял гараж 

Газета.Ru и ещё 13 53 минуты назад
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства рассказал, как потерял гараж. Трансляцию ведет телеканал "Россиия 24".
Отвечая на вопрос депутатов про законопроект о гаражной амнистии, Мишустин отметил, что знаком с вопросом не понаслышке, так как сам лишился гаража.
"Я сам пострадал из-за отсутствия закона о гаражной амнистии. У меня был гараж, и, его к сожалению, мы не смогли удержать. Да, это правда", — сказал премьер.
Мишустин посетовал, что в СССР отсутствовала форма правильно оформленной частной собственности.
"Что касается меня, законопроект (о гаражной амнистии) подготовлен, я лично его буду поддерживать, потому что это восстановление справедливости", — сказал он.
Премьер также отметил, что свой гараж, вероятно, уже не вернет, поскольку на его месте теперь построено что-то другое.
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Политика , Видео , Михаил Мишустин , Госдума
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