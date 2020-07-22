Мишустин: «Четыре вакцины РФ доказали свою безопасность»

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"В данный момент 17 научных организаций и более 26 видов вакцин, это то, что мы сегодня знаем. Четыре вакцины на сегодня, по сообщению Роспотребнадзора, доказали свою безопасность. И по двум фактически клинические испытания находятся на финальной стадии: это Центр Гамалеи и Минобороны. Два также готовятся уже к началу испытаний, это "Вектор" и НИИ вакцин и сывороток", — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.

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