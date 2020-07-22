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Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от COVID-19 

РИА Новости 33 минуты назад
Мишустин: «Четыре вакцины РФ доказали свою безопасность»
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что четыре вакцины от коронавируса в России доказали свою безопасность.
В данный момент, как рассказал Мишустин, работы по разработке вакцины ведут все российские научно-исследовательские учреждения. Этим, в том числе, занимаются министерство образования и науки, министерство здравоохранения, ФМБА и Роспотребнадзор.
"В данный момент 17 научных организаций и более 26 видов вакцин, это то, что мы сегодня знаем. Четыре вакцины на сегодня, по сообщению Роспотребнадзора, доказали свою безопасность. И по двум фактически клинические испытания находятся на финальной стадии: это Центр Гамалеи и Минобороны. Два также готовятся уже к началу испытаний, это "Вектор" и НИИ вакцин и сывороток", — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Михаил Мишустин , Министерство обороны , Минздрав РФ , Федеральное медико-биологическое агентство , Госдума , Роспотребнадзор , Минобрнауки
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