Стало известно мнение Путина о правительстве Мишустина

Глава российского кабмина Михаил Мишустин назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого россиянина. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Госдуме в среду, 22 июля, с отчетом о работе правительства за 2019 год.

Он отметил, что с подобным докладом выступает впервые и напомнил, что «ключевые задачи на ближайшую перспективу», по сути, определил президент во время своего послания Федеральному Собранию, передает РИА Новости.

«На их основе мы сформулировали главную цель правительства», — отметил Мишустин. По его словам, достигнуть ее можно за счет роста экономики и развития социальной сферы.