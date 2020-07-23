Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мишустин назвал основную цель правительства России 

Профиль и ещё 39 5 часов назад
Стало известно мнение Путина о правительстве Мишустина
Фото: РИА Новости
Глава российского кабмина Михаил Мишустин назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого россиянина. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Госдуме в среду, 22 июля, с отчетом о работе правительства за 2019 год.
Он отметил, что с подобным докладом выступает впервые и напомнил, что «ключевые задачи на ближайшую перспективу», по сути, определил президент во время своего послания Федеральному Собранию, передает РИА Новости.
«На их основе мы сформулировали главную цель правительства», — отметил Мишустин. По его словам, достигнуть ее можно за счет роста экономики и развития социальной сферы.
Ранее Михаил Мишустин поддержал дальнейшее развитие системы маркировки в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Он отметил, что пилотный проект по маркировке меховых изделий уже показал эффективность этого механизма.
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Профиль: последние новости
Дегтярев ответил на призывы митингующих выйти к ним Дегтярев ответил на призывы митингующих выйти к ним На Дальнем Востоке возобновились акции в поддержку Фургала На Дальнем Востоке возобновились акции в поддержку Фургала Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Политика , Михаил Мишустин , Госдума , Правительство РФ , ЕАЭС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Дерипаска сравнил курс Путина с курсом Рузвельта
Дерипаска сравнил курс Путина с курсом Рузвельта
Соперница Лукашенко выступила с резким заявлением
Соперница Лукашенко выступила с резким заявлением
Соседи умоляют Россию о помощи
Соседи умоляют Россию о помощи
Видео
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
01:25
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
Армия
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
00:21
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
Общество
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
03:04
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
Происшествия
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
03:20
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение