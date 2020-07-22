Мишустин: «Кризис из-за пандемии затронул всех»

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кризис, вызванный последствиями пандемии коронавируса, затронул всех россиян — доходы людей упали, бизнес понес серьезные убытки, особенно трудно пришлось потерявшим работу и семьям с детьми, поэтому правительство обязано о них позаботиться; решения принимались в кратчайшие сроки.

"Кризис затронул всех. Упали доходы людей. Серьезные убытки понес бизнес, включая целые отрасли. Особенно трудно пришлось тем, кто потерял работу, и семьям с детьми. Конечно, мы обязаны о них позаботиться", — сказал Мишустин в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме.

По его словам, "решения приходилось принимать молниеносно".

"В правительстве сроки рассмотрения и согласования документов были сокращены до двадцати четырех часов. Напряженно работали, конечно, и вы, уважаемые депутаты Государственной Думы, и Совет Федерации. Сегодня я особо хотел бы поблагодарить вас, парламентариев, за такой подход", — добавил Мишустин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.