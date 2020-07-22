Дегтярев обсудит с общественностью реализацию нацпроектов 

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев будет обсуждать с общественностью вопросы реализации национальных проектов и бюджета и не будет распределять деньги на строительство по своему усмотрению. Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил сам.

20 июля, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала , арестованного по подозрению в организации убийств и покушений на убийство, с должности губернатора Хабаровского края и назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности главы региона.

Сегодня Дегтярев провел встречу с членами краевой Общественной палаты. В ходе нее он сообщил о намерении обсуждать с общественностью вопросы реализации национальных проектов, адресных программ и бюджета. Также врио губернатора заверил, что деньги при строительстве объектов не будут распределяться по усмотрению чиновников.

«Чиновники иногда народ забывают спросить. Такого не будет, пока здесь я временно исполняю обязанности», — сообщил он.

Кроме того, Дегтярев заявил о намерении усилить мониторинг тарифов и качества жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), потому что некоторые управляющие компании и поставщики хулиганили, этому уделялось недостаточно внимания, а людей это волнует.