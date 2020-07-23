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Жириновский пообещал добиться помилования Фургала 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Жириновский пообещал добиться помилования Фургала
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что бывший губернатор Хабаровского края осенью вернется домой. Об этом он заявил в эфире в Instagram.
По словам Жириновского, в процессе над Сергеем Фургалом возможны два сценария. Либо суд не найдет необходимых улик и экс-губернатора отпустят, либо его могут признать виновным, несмотря на истечение сроков давности по некоторым эпизодам.
"Но мы добьемся, — обещаю вам это, — чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован", — заявил Жириновский.
Бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Следствие считает его причастным к организации двух убийств в 2000-х годах. Сейчас Фургал находится под арестом.
Президент Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Михаил Дегтярев.
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Политика , Криминал , Строительство , Михаил Дегтярев , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , Владимир Путин , ЛДПР , Хабаровский Край
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