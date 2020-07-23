Жириновский пообещал добиться помилования Фургала 

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По словам Жириновского, в процессе над Сергеем Фургалом возможны два сценария. Либо суд не найдет необходимых улик и экс-губернатора отпустят, либо его могут признать виновным, несмотря на истечение сроков давности по некоторым эпизодам.

"Но мы добьемся, — обещаю вам это, — чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован", — заявил Жириновский.

Бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Следствие считает его причастным к организации двух убийств в 2000-х годах. Сейчас Фургал находится под арестом.