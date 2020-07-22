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Мишустин: Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран 

RT на русском 1 час назад
Мишустин рассказал о борьбе России с коронавирусом
Фото: Reuters
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская сторона справляется с коронавирусом лучше многих других стран.
Об этом он сказал в ходе выступления с отчётом о результатах деятельности кабинета министров за 2019 год в Госдуме.
«Теперь можно уверенно сказать: Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран», — сказал Мишустин.
Также он заявил, что основные принятые в России меры по борьбе с COVID-19 были своевременными и правильными.
Мишустин отметил, что «российские специалисты одними из первых в мире создали эффективные тест-системы и вплотную приступили к разработке вакцины от коронавируса».
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Политика , Общество , Михаил Мишустин , Госдума
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