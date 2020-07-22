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Мишустин назвал главную цель правительства 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Мишустин назвал главную цель правительства
Фото: Reuters
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого человека в стране.
Мишустин напомнил, что новое правительство было сформировано в январе после того, как президент выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию и определил ключевые задачи и ориентиры на ближайшую перспективу.
«На их основе мы сформулировали главную цель правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране. За счет роста экономики и развития социальной сферы, а значит — достижения национальных целей, которые поставил президент», — заявил премьер.
Ранее президент России Владимир Путин поручил скорректировать национальные проекты.
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Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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