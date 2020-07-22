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Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост 

Алевтина Жаркова 31 минуту назад
Назначенный президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал видео, в котором ответил на призывы покинуть свой пост. Временно исполняющий обязанности главы региона заявил, что не собирается уходить, поскольку нужно работать. По его словам, за десять дней на столе накопилась стопка документов, высотой с метр. Дегтярев также отметил, что в случае его ухода, придет другой. Ранее политик заявил, что не намерен менять команду экс-губернатора.
Напомним, Владимир Путин предложил Дегтяреву временно возглавить регион 20 июля, в тот же день президент России подписал указ об отставке Сергея Фургала «в связи с утратой доверия». Приняв предложение главы государства, Дегтярев вылетел в Хабаровск. 21 июля политика представили правительству Хабаровского края.
Политика , Видео , Михаил Дегтярев , Владимир Путин , Сергей Фургал , Хабаровский Край
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