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Дегтярев пошутил, что хабаровские голуби весьма упитанные 

РИА Новости 2 часа назад
Дегтярев: «Хабаровские голуби самые счастливые во всей России»
Фото: РИА Новости
Хабаровские голуби, обитающие на площади Ленина, самые жирные и счастливые в России, пошутил в среду врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Ежедневные несанкционированные митинги проходят в Хабаровске после ареста экс-губернатора Сергей Фургала. Их участники собираются на площади под предлогом кормления голубей.
"Их кормят каждый день хлебом, семечками. Хабаровские голуби самые жирные и счастливые голуби во всей России", — сказал Дегтярев во время прогулки в первое утро в новой должности. Видео прогулки он выложил на своей странице в Instagram.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. 20 июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Дегтярев.
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Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Владимир Путин , ФСБ , СИЗО "Лефортово" , Хабаровск , Хабаровский Край
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