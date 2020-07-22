Дегтярев: «Хабаровские голуби самые счастливые во всей России»

Хабаровские голуби, обитающие на площади Ленина, самые жирные и счастливые в России, пошутил в среду врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Ежедневные несанкционированные митинги проходят в Хабаровске после ареста экс-губернатора Сергей Фургала. Их участники собираются на площади под предлогом кормления голубей.
"Их кормят каждый день хлебом, семечками. Хабаровские голуби самые жирные и счастливые голуби во всей России", — сказал Дегтярев во время прогулки в первое утро в новой должности. Видео прогулки он выложил на своей странице в Instagram.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. 20 июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Дегтярев.