В РФ обвинили США в приближении «Судного дня»

Он попросил США не указывать России, что разрабатывать, а что нет. Кроме того, он считает, что США своими поступками сами приближают "Судный день".

"Они [США] вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение "Судного дня", — добавил Пушков.