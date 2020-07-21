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Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае 

РИА Новости и ещё 2 26 минут назад
Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах.
"Я на выборы пока не то что не иду, у меня этого в голове нет. Вопрос участия моего в выборах не рассматривается пока. Время покажет", — сказал он журналистам.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев во вторник прибыл в Хабаровск и был представлен кабмину региона. Прежний губернатор края Сергей Фургал отправлен в отставку "в связи с утратой доверия".
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Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Владимир Путин , Госдума , Хабаровский Край
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