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Жить — дольше, бедных — меньше: что еще ждет Россию к 2030 году 

Мария Иванова 1 час назад
Жить — дольше, бедных — меньше: что еще ждет Россию к 2030 году
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Как сообщается на сайте Кремля, в указе закреплено требование повысить уровень жизни россиян и создать для них комфортные условия.
Среди целей развития страны в документе указано обеспечение устойчивого роста численности населения, повышение продолжительности жизни до 78 лет, а также снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателями 2017 года.
Также власти рассчитывают, что к 2030 году россиян, систематически занимающихся спортом, будет 70 процентов, Россия войдет в топ-10 стран по качеству образования, жилищные условия как минимум пяти миллионов семей будут улучшаться ежегодно, а объем строительства жилья вырастет до 120 миллионов квадратных метров в год.
К 2030 году темп роста ВВП России должен превысить общемировой, а рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения — быть не ниже инфляции.
Число предпринимателей в стране должно возрасти до 25 миллионов человек, а доля соответствующих нормам дорог — до 85 процентов.
Упомянуты в указе и экологические цели — обеспечение сортировки ста процентов отходов и снижение количества мусора на полигонах в два раза. Также власти планируют ликвидировать объекты, вредящие экологии Волги, Байкала и Телецкого озера.
Правительство представит план по достижению этих целей до 30 октября 2020 года.
Как сообщал «Рамблер», ранее Путин заявил, что у властей России впервые за всю историю появилась возможность «кардинально» изменить ситуацию с жильем в стране.
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что к 2026 году пять миллионов российских семей смогут получить жилье. Путин назвал эту цель реалистичной, подчеркнув, что можно добиться и большего.
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Политика , Марат Хуснуллин , Владимир Путин
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