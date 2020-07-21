Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Как сообщается на сайте Кремля, в указе закреплено требование повысить уровень жизни россиян и создать для них комфортные условия.

Среди целей развития страны в документе указано обеспечение устойчивого роста численности населения, повышение продолжительности жизни до 78 лет, а также снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателями 2017 года.

Также власти рассчитывают, что к 2030 году россиян, систематически занимающихся спортом, будет 70 процентов, Россия войдет в топ-10 стран по качеству образования, жилищные условия как минимум пяти миллионов семей будут улучшаться ежегодно, а объем строительства жилья вырастет до 120 миллионов квадратных метров в год.

К 2030 году темп роста ВВП России должен превысить общемировой, а рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения — быть не ниже инфляции.

Число предпринимателей в стране должно возрасти до 25 миллионов человек, а доля соответствующих нормам дорог — до 85 процентов.

Упомянуты в указе и экологические цели — обеспечение сортировки ста процентов отходов и снижение количества мусора на полигонах в два раза. Также власти планируют ликвидировать объекты, вредящие экологии Волги, Байкала и Телецкого озера.

Правительство представит план по достижению этих целей до 30 октября 2020 года.

Как сообщал «Рамблер», ранее Путин заявил, что у властей России впервые за всю историю появилась возможность «кардинально» изменить ситуацию с жильем в стране.