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Дегтярев рассказал о будущем команды Фургала 

Алиса Селезнёва 19 минут назад
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что команда бывшего главы региона Сергея Фургала пока работает на своих местах и никто в отставку не отправлен. Об этом сообщает ТАСС.
«Рамблер» писал, что 9 июля глава Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств, покушений на убийство, этапирован в Москву и арестован. 20 июля президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий Фургала и назначении Дегтярева временно исполняющим обязанности главы региона.
Сегодня Михаил Дегтярев оценил работу команды своего предшественника.
«Команда Сергея Фургала, которая сегодня исполняет обязанности, работает, [причем] ритмично, она имеет право продолжать трудиться. Никто в отставку у нас не уходит до особых распоряжений, вопросов или обстоятельств. Все работают на местах», — пояснил он.
Врио губернатора Хабаровского края пообещал, что «никаких революций и сноса руководителей не будет», однако при появлении вакансий будут рассматриваться как местные кандидаты, так и из других регионов.
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Политика , Видео , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Хабаровский Край
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