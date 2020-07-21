«Рамблер» писал, что 9 июля глава Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств, покушений на убийство, этапирован в Москву и арестован. 20 июля президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий Фургала и назначении Дегтярева временно исполняющим обязанности главы региона.

Сегодня Михаил Дегтярев оценил работу команды своего предшественника.

«Команда Сергея Фургала, которая сегодня исполняет обязанности, работает, [причем] ритмично, она имеет право продолжать трудиться. Никто в отставку у нас не уходит до особых распоряжений, вопросов или обстоятельств. Все работают на местах», — пояснил он.

Врио губернатора Хабаровского края пообещал, что «никаких революций и сноса руководителей не будет», однако при появлении вакансий будут рассматриваться как местные кандидаты, так и из других регионов.