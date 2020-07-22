Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием 

RT на русском и ещё 4 31 минуту назад
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал фото главы Чечни Рамзана Кадырова с оружием.
talegram-канал Рамзана Кадырова
Он отметил, что «в России есть законодательство, которое строго регламентирует владение огнестрельным оружием».
Песков пояснил, что «в случае, если владение огнестрельным оружием гражданином России, и здесь не важно, кто ты — рядовой гражданин, губернатор или президент — если ты владеешь оружием в соответствии с законом, и если оно зарегистрировано, и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Госдепартамент внёс Кадырова в чёрный список.
Из распоряжения следует, что ограничительные меры вводятся «из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике».
Позднее Кадыров отреагировал на это заявление Помпео.
«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!», — заявил глава Чечни в своём Telegram-канале, сопроводив этот пост фото с оружием.
Также Кадыров пригласил Помпео в своё родовое село.
RT на русском: последние новости
Губернатор Фургал отправлен в отставку в связи с утратой доверия Губернатор Фургал отправлен в отставку в связи с утратой доверия Врио главы Хабаровского края прокомментировал работу команды Фургала Врио главы Хабаровского края прокомментировал работу команды Фургала Пушков отреагировал на призыв США по поводу «оружия Судного дня» Пушков отреагировал на призыв США по поводу «оружия Судного дня»
Комментарии 2
Политика , Видео , Законодательство , Песков прокомментиорвал , Рамзан Кадыров , Дмитрий Песков , Госдеп США , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Девочка застрелила убивших ее родителей боевиков
Девочка застрелила убивших ее родителей боевиков
США призвали РФ прекратить разработки «летающих Чернобылей»
США призвали РФ прекратить разработки «летающих Чернобылей»
Видео
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
00:45
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
00:27
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
01:43
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
00:26
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
00:24
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
Происшествия В мире
Зеленский выполнил требование террориста
00:06
Зеленский выполнил требование террориста
В мире Украина
Почему Китай не признает российский Крым
01:19
Почему Китай не признает российский Крым
В мире Политика
Соловьев: Зеленский «открыл врата Ада»
00:06
Соловьев: Зеленский «открыл врата Ада»
В мире Ближний Восток
Украинцы захотели переговоров с Россией
00:52
Украинцы захотели переговоров с Россией
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение