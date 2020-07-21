Британский доклад о «вмешательстве» России является проявлением русофобии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке», — цитирует дипломата Интерфакс.
Ранее комитет парламента Великобритании по разведке представил доклад о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в политику государства.
Комментируя публикацию, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.