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В МИД России назвали британский доклад «русофобией в фейковой огранке» 

RT на русском 43 минуты назад
Британский доклад о «вмешательстве» России является проявлением русофобии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке», — цитирует дипломата Интерфакс.
Ранее комитет парламента Великобритании по разведке представил доклад о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в политику государства.
Комментируя публикацию, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Мария Захарова , МИД , Интерфакс
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