Орешкин назвал главные цели развития России 

Сохранение населения, создание качественной и безопасной среды и цифровая трансформация — одни из главных целей развития России. Об этом, как сообщает «Прайм», заявил помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года». В нем указаны семь социальных, пять экономических и три экологических цели. Глава государства поручил правительству при формировании бюджета выделять средства на их реализацию в приоритетном порядке.
Тем временем Орешкин выделил пять главных целей развития России. Первой он назвал сохранение населения, а ключевыми показателями его здоровья и благополучия — продолжительность жизни и число граждан с доходами ниже прожиточного минимума.
Вторая цель — обеспечение возможности получить образование и реализовать талант для каждого человека, третья — создание качественной и безопасной среды (инфраструктуры, жилья, окружающей среды), четвертая — обеспечение возможности успешно заниматься бизнесом и достойно и эффективно трудиться, пятая — цифровая трансформация экономики, социальной сферы и государственного управления.
«Сейчас правительство будет готовить изменения в национальные проекты. Измененные нацпроекты — главный инструмент достижения национальных целей», — добавил Орешкин.