Орешкин назвал главные цели развития России 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года». В нем указаны семь социальных, пять экономических и три экологических цели. Глава государства поручил правительству при формировании бюджета выделять средства на их реализацию в приоритетном порядке.

Тем временем Орешкин выделил пять главных целей развития России. Первой он назвал сохранение населения, а ключевыми показателями его здоровья и благополучия — продолжительность жизни и число граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

Вторая цель — обеспечение возможности получить образование и реализовать талант для каждого человека, третья — создание качественной и безопасной среды (инфраструктуры, жилья, окружающей среды), четвертая — обеспечение возможности успешно заниматься бизнесом и достойно и эффективно трудиться, пятая — цифровая трансформация экономики, социальной сферы и государственного управления.