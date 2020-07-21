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В Кремле объяснили назначение Дегтярёва врио главы Хабаровского края 

RT на русском 1 час назад
Песков: решение по Дегтяреву — желание наладить работу властей
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин, назначая Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края, руководствовался задачей наладить бесперебойную работу региональных властей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Главным образом президент руководствовался основной задачей — наладить бесперебойную работу органов власти в Хабаровске», — сказал представитель Кремля журналистам.
Он отметил, что речь идёт о работе «в том числе и в русле основополагающих документов и планов развития, национальных целей, которые сейчас ставятся во главу угла».
По его словам, глава государства учитывал мнение жителей региона.
Ранее прибывший в Хабаровск Дегтярёв заявил, что его назначение стало результатом того, что Москва услышала запрос избирателей.
20 июля Путин отправил в отставку арестованного по делу об убийствах Сергея Фургала с поста руководителя региона в связи с утратой доверия.
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Политика , Михаил Дегтярев , Дмитрий Песков , Сергей Фургал , Владимир Путин , Хабаровский Край
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