Песков заявил о невмешательстве РФ в британскую политику

Комментируя планы комитета британского парламента по разведке опубликовать сегодня доклад о якобы вмешательстве Москвы в британскую политику, Песков подчеркнул: "Мы не знаем, что будет в этом докладе. Безусловно, главным образом, мы следим за тем, что происходит у нас в стране. В настоящее время для нас главное — приоритетные области развития страны до 2030 года".

"Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране — ни в США, ни в Великобритании, ни в других странах. Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела", — заявил пресс-секретарь главы государства.

"Даже если в этом докладе будут содержаться некие эфемерные обвинения, бьюсь об заклад уже сейчас, что они не будут на чем-либо основываться, это будут очередные голословные обвинения, — также заявил представитель Кремля. — Надеемся, что хотя бы в этот раз, после богатого опыта союзников Великобритании с расследованиями о вмешательстве, которые привели к отрицательным результатам и ничего не подтвердили, что будут какие-то документы, лишенные каких-то голословных обвинений или намеков".