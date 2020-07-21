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Путин присвоил государственные награды ряду российских дипломатов 

РИА Новости 1 час назад
Путин наградил дипломатов
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ряду российских дипломатов присвоены государственные награды РФ, сообщается на официальном портале правовой информации.
"Наградить орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени Гатилова Геннадия Михайловича — постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцарская Конфедерация, и постоянного представителя РФ при Конференции по разоружению в Женеве, Швейцарская Конфедерация, по совместительству… Орденом почета — Солтановского Ивана Дмитриевича — постоянного представителя РФ при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика", — говорится в указе российского президента от 20 июля.
Кроме того, указом Путина за активное участие в подготовке и проведении саммита и экономического форума Россия — Африка в 2019 году в Сочи почетной грамотой президента РФ был награжден Александр Кинщак — директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.
За участие в этом же мероприятии Путин объявил благодарность Михаилу Богданову, спецпредставителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел РФ.
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Комментарии
Политика , Михаил Богданов , Геннадий Гатилов , Александр Кинщак , Владимир Путин , МИД , ООН , Совет Европы
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