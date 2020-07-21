Президент РФ Владимир Путин наградил ряд сенаторов орденами Почета и Дружбы, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации указа главы государства.
За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу орден Почета получили члены Совета Федерации Александр Акимов и Сергей Калашников. Ордена Дружбы удостоен сенатор Валерий Пономарёв.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены сенаторы Андрей Епишин, Александр Ермаков, Алексей Коротков и Вадим Харлов.