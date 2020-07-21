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Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Путин наградил ряд сенаторов
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин наградил ряд сенаторов орденами Почета и Дружбы, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации указа главы государства.
За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу орден Почета получили члены Совета Федерации Александр Акимов и Сергей Калашников. Ордена Дружбы удостоен сенатор Валерий Пономарёв.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены сенаторы Андрей Епишин, Александр Ермаков, Алексей Коротков и Вадим Харлов.
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Политика , Александр Акимов , Алексей Коротков , Александр Ермаков , Валерий Пономарев , Андрей Епишин , Сергей Калашников , Владимир Путин , Совет Федерации
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